Direttore artistico. Via alle verifiche. Lazzareschi bis?

Al motto "non c’è fretta", la Fondazione Versiliana da martedì è al lavoro per scegliere il direttore artistico. La commissione ha iniziato a vagliare le 35 candidature e ora toccherà ai prossimi incontri necessari per selezionare una "rosa" di potenziali nomi. L’idea è di arrivare a questo passaggio nel giro di 15-20 giorni, dopo di che andrà fissata una scadenza per la nomina vera e propria di colui che da settembre in poi – è questo il motivo dell’assenza di fretta – andrà a ricoprire l’incarico, attualmente ricoperto dal consulente artistico Massimo Martini, con la previsione di un compenso di 40mila euro l’anno. Tra coloro che hanno presentato la propria manifestazioni di interesse trapela il nome di Luca Lazzareschi (nella foto), attore e regista pietrasantino già direttore artistico della Versiliana dal 2011 al 2015 sotto la presidenza di Dianora Poletti.