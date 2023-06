Dior, venerdì party di inaugurazione Vuitton ’firma’ uno stabilimento

Si accende l’estate delle griffe. Dopo l’apertura in sordina della boutique Christian Dior, venerdì prossimo alle 21 è previsto l’evento ufficiale di inaugurazione della nuova villa-showroom: appuntamento rigorosamente a invito per ammirare la preview, in una suggestione di luci e colori. Attesi imprenditori anche stranieri, giornalisti, oltre all’intero gruppo dirigenziale italiano della maison. Si fa ancora attendere invece il debutto di Marchesi 1824, il caffè pasticceria di proprietà di Prada oggetto di un lungo intervento di ristrutturazione dei locali dell’ex Caffè Principe. La nuova realtà lusso di delizie dolciarie aprirà i battenti tra il 7 e il 10 luglio, con un ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti: la proprietà avrebbe infatti chiesto di smontare il cantiere nella nottata tra l’8 e il 9 luglio dopo lo slittamento dovuto anche alla ricerca del personale da impiegare. Marchesi 1824 diventerà una sorta di unicum con l’adiacente boutique Prada, con un recupero totale di utilizzo della terrazza panoramica.

Sempre in tema di maison lusso pronte a lasciare un’impronta, sempre per i primi di luglio è atteso il primo evento di Chanel che utilizzerà gli ambienti ottocenteschi della villa Resort al Forte (Villa Volpi) in via Carducci unicamente per meeting riservatissimi con i propri clienti. L’ultima novità riguarda invece uno stabilimento balneare che sarebbe stato scelto – unico in Europa – da Louis Vuitton per un completo allestimento a tema. Asciugamani, colori iconici della maison, pezzi vintage da collezione come complementi artistici d’arredo e tanto altro andranno a segnare un’ulteriore svolta chic e modaiola anche del relax in spiaggia.

Francesca Navari