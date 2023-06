"Diffamò Fazzi in Tv" Condannato Mungai

"Qualcuno aveva interessi personali nella dichiarazione di dissesto". Per questa frase, o meglio per questa "sensazione" – sono sempre parole sue – l’ex sindaco Franco Mungai è stato condannato dal Tribunale di Lucca per diffamazione nei confronti del tecnico Luciano Fazzi, ex assessore al bilancio del comune di Siena. Il giudice ha comminato a Mungai una multa da 800 euro, oltre al pagamento di 5mila euro a titolo di risarcimento alla parte civile

Riavvolgiamo il nastro: nella primavera del 2019 scade il secondo mandato Mungai e alle successive elezioni vince Alberto Coluccini. Uno dei primi atti del nuovo inquilino di piazza Taddei è incaricare una società esterna di certificare il bilancio lasciato in eredità dalla precedente amministrazione. Si tratta della Auser Consulting Srls di Luciano Fazzi. Sulla base dei risultati acquisiti, il consiglio comunale vota il predissesto e, a novembre, il dissesto dell’ente. Meno di un anno dopo, a ottobre 2020, Mungai è alla trasmissione "Sulla cresta dell’onda" condotta da Gabriele Altemura su Canale 50. E dice: "Qualcuno aveva interessi personali nella dichiarazione di dissesto: questa è la mia sensazione personale. Si voleva circoscrivere il governo di Massarosa a una situazione di stallo, per motivi di natura elettorale di qualcun’altro (a settembre 2020 ci sarebbero stato le elezioni regionali; ndr)". Dunque una sorta di ’dissesto ad hoc’. Ma la posizione di Mungai non è stata accolta da Fazzi, che ha deciso di procedere contro l’ex sindaco per diffamazione. Sulla vicenda, Mungai non vuole rilasciare dichiarazioni e si riserva di valutare la possibilità di ricorrere in appello.