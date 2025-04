Dietrofront sulla sosta blu. Il viale Roma lato monti resta gratis fino alle 20

L’incubo "salasso", come l’hanno definito tanti cittadini, non ha più motivo di esistere. Anche quest’anno i posti auto presenti sul lato monti del lungomare resteranno gratuiti dalle 6 alle 20, senza aggravare le famiglie dirette in spiaggia. Pertanto non ci sarà nessuna estensione alle 24 ore, come già avviene per gli stalli lato mare. Il dietrofront del Comune è stato annunciato martedì sera in consiglio comunale dal vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani e ha una ragione meramente tecnica. "Dopo un confronto tecnico tra i nostri uffici e la ’Sis’ di Perugia, azienda che attualmente a Pietrasanta si occupa di sosta stradale a pagamento – ha detto Bresciani – abbiamo deciso di soprassedere sulle modifiche inizialmente previste per gli stalli del lungomare lato monte, dove la sosta resterà, quindi, ancora gratuita dalle 6 alle 20. Il contratto con la ’ Sis’, infatti, andrà a scadenza a fine anno e abbiamo ritenuto più opportuno discutere questo aspetto, insieme all’intera disciplina dei parcheggi in città, con chi sarà il nuovo referente per l’incarico, dato che avrà davanti un orizzonte temporale più ampio".

Il vice sindaco ha inoltre confermato l’attivazione, già operativa su tutto il territorio comunale, di Easy Park, l’applicazione per la sosta più diffusa in Italia e in Europa. "Il servizio – prosegue – consente il pagamento digitalizzato del parcheggio negli stalli blu, con una sensibile facilitazione per gli utenti in termini di comodità, velocità e, rispetto alla forma tradizionale, possibilità di aggiornare la durata della sosta". Disponibile in oltre 850 comuni in Italia, EasyPark consente infatti agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone in modo facile e comodo. Tra i vantaggi c’è il fatto che l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione. Inoltre è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato. Senza contare, infine, che si può utilizzare il servizio in tutti i comuni in cui è attivo, tra cui Lucca, Viareggio, Camaiore e Forte dei Marmi.

Daniele Masseglia