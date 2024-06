Dieci anni di Viareggio Rossonera. Una grande festa per il Milan Club

Dieci anni di trasferte, di tifo, e di amicizia sotto la stessa bandiera: quella rossonera. Era il 2014 quando, su impulso di Francesco Brucia (presidente), Roberto Cosci (vicepresidente) e Daniele Tremaroli (segretario), con il supporto di Fabio Simonini, Riccardo Mugnaini, Alessio Monti e Matteo Cinquini, nasceva il “Milan Club Viareggio Rossonera“, che in città conta oggi circa 600 associati. E al Portus, il ristorante dei pescatori al nuovo mercato ittico nella Darsena di Viareggio, sabato ha celebrato questo primo decennale con una grande festa. Festa che ha permesso di raccogliere, anche grazie ad una speciale lotteria e al sostegno di Cona Euforia, un contributo da 1.543 euro che è stato interamente donato all’associazione Aipd Versilia, presente con il vicepresidente Jacopo Monselesan.

Ospiti della serata, oltre all’assessora alle politiche sociali del Comune di Viareggio Sara Grilli, il portiere degli “Immortali“ di Arrigo Sacchi, ovvero Giovanni Galli; il giornalista e scrittore Luca Serafini, che per l’occasione ha presentato il nuovo libro “Il cuore di un uomo“; e il presidente dell’associazione italiana Milan Club Giuseppe Munafò, che ha portato anche la Coppa dei Campioni vinta nel 2007 dal Milan di Carlo Ancelotti e ha consegnato al Club viareggino una speciale targa per l’attività svolta in questi dieci anni.

Ad ognuno degli ospiti è stato donato un dipinto realizzato da Daniele Mannini, artista e tifoso milanista, che con pennellate d’oro ha inquadrato lo stadio Meazza da cinque diverse prospettive. Oltre ai tanti associati del Club viareggino, ha partecipato alla festa anche la sezione toscana della Curva Sud del Milan.

"Ed è stata davvero una serata bellissima – racconta il presidente “Milan Club Viareggio Rossonera“, Francesco Brucia –, come bellissimi sono stati questi dieci anni".

Mdc