Dichiarata guerra alle zanzare: "Nuovi metodi di disinfestazione nel pieno rispetto dell’ambiente"

Era appena sbocciata la primavera quando mezza città si ritrovò a combattere con le zanzare. Con il prurito e i ponfi. Fra polemiche e richieste di una disinfestazione capillare. Ad occuparsene è stata poi Sea Ambiente spa, società totalmente pubblica del Gruppo Retiambiente, impegnata in una lotta al contrasto degli infestanti – ai ratti, blatte, cimici, oltre che alle zanzare – "ma nel totale rispetto dell’ambiente e delle specie innocue".

Il servizio viene garantito "avvalendosi di prodotti ecocompatibili e – spiegano dall’azienda – delle ultime tecniche di disinfestazione, apprese da corsi di formazione con i più grandi esperti italiani ed europei della Anid (Associazione nazionale delle imprese di disinfestazione)".

Per la lotta alle zanzare, ad esempio, sono stati somministrati nei ristagni d’acqua dei granuli di Bacillus Thuringensis: "Un larvicida naturale in grado di attaccare e neutralizzare le sole larve di zanzara, senza nuocere minimamente agli altri animali innocui e preziosissimi, quali le api, le libellule, le rane... che sono un pilastro fondamentale dell’ecologia del nostro ambiente naturale". E ancora la tecnica a vapore acqueo a 100 gradi viene usata per eliminare le cimici da letto che, come racconta la cronaca, hanno recentemente infestato Parigi, ma che possono proliferare anche alle nostre latitudini.

Gli addetti di Sea Ambiente sono a disposizione per effettuare sopralluoghi e per valutare quali soluzioni adottare per affrontare la problematica, sia in ambito domestico, che commerciale o turistico. Eventuali informazioni possono essere approfondite sul sito www.seaambiente-spa.it, alla pagina “Disinfestazione”, telefonando al numero verde 800-434509 o inviando una mail a [email protected]