Di Bartolomeo guida le imprenditrici È la prima presidente del Comitato

Nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa la quota di imprese femminili è di circa il 23%, un valore leggermente più elevato rispetto alla media nazionale, ma ancora ben lontano da livelli che esprimano una vera parità di genere. È quanto emerso dal convegno “Ora o mai più. Il Pnrr per superare il gender gap nelle imprese” promosso dalla Camera di Commercio che si è tenuto nella giornata internazionale dei diritti della donna al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago. Evento che ha preso come spunto di riflessione il libro “Ora o mai più - superare il gender gap” di Anna Emanuela Tangolo e Maria Antonietta Spanu, autrici che hanno proposto chiavi di lettura psicologiche, sociologiche, filosofiche e organizzative, per comprendere gli ostacoli da rimuovere e favorire attivamente una nuova cultura di genere, valorizzando l’utilità del Gender Equality Plan, un importante strumento progettuale e pratico per valorizzare le risorse di genere in azienda.

Nell’occasione, poi, l’imprenditrice Valeria Di Bartolomeo è stata eletta primo presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. I Comitati Imprenditoria femminile, nati nel 1999, hanno proprio la missione di promuovere lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria contribuendo all’occupazione, alla crescita e all’aumento di competitività dei sistemi produttivi, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio e il Dipartimento per le Pari Opportunità, protocollo che è stato rinnovato il 20 febbraio 2013. I componenti dei comitati sono designati dalla Associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori della circoscrizione.

La neo presidente, Valeria Di Bartolomeo, fondatrice di un’impresa di Telecomunicazioni che

opera sul territorio toscano da 25 anni, è stata designata nel Comitato dell’imprenditoria femminile da Confcommercio di Pisa, dove ricopre il ruolo di presidente del Terziario Donna da più di 10 anni. Di Bartolomeo è stata, in passato, anche presidente del Consiglio Cittadino delle Pari Opportunità del Comune di Pisa e presidente del Comitato dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Pisa.

Il Comitato, considerata la dimensione della circoscrizione territoriale di competenza, ha eletto due vicepresidenti: Francesca Ferrari e Barbara Taddei.

Red.Viar.