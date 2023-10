Detriti e strade franate. I lavori di ripristino

Via libera a una serie di interventi di messa in sicurezza dei versanti stradali e di rimozione dei detriti per circa 15mila euro. La ditta incaricata dal Comune procederà al consolidamento di alcuni versanti stradali interessati da movimento franosi, rimuovendo i detriti dalla sede stradale, e ponendo manufatti prefabbricati monoblocco per poi concludere con le opere di regimazione delle acque meteoriche e la posa in opera di materiale per la finitura degli interventi di messa in sicurezza.

"L’obiettivo è duplice – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –: sia mettere in sicurezza coloro che transitano, sia evitare ulteriori movimenti franosi e relativi danni. Stiamo cercando di intervenire su tutto il territorio, non soltanto in emergenza, ma anche con un piano e una programmazione definita". La ditta che eseguirà i lavori è specializzata in interventi stradali e di ingegneria naturalistica e dispone delle attrezzature necessarie a questa tipologia di interventi. "La manutenzione del territorio è fondamentale – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; lo abbiamo visto in molte occasioni e per questo l’impegno nostro e degli uffici è massimo".