Deposito di Gaia a Pietrasanta perde acqua: "Spreco in corso da settimane"

Come se non bastasse la perdita d’acqua che da mesi i cittadini segnalano in via Montiscendi, un problema simile si sta verificando in collina, in località Strinato al confine con Seravezza. È Mirco Baldi ad accendere i riflettori su un’analoga perdita al deposito di acqua potabile gestito da Gaia (nella foto). "Sono diverse settimane – racconta – che i cittadini, tra cui il sottoscritto, segnalano la problematica. Il tubo ha delle cravatte di riparazione, pertanto è una situazione nota ma nessuno interviene in maniera seria né provvede celermente a riparare il tubo. Gli abitanti cominciano giustamente ad essere indignati viste le mancanze di certi servizi a Strettoia. A Montiscendi infatti manca un idrante ed è singolare il caso di via della Chiesa dove ci sono perdite praticamente ogni due giorni e sono stati contati 8-10 rattoppi in 100 metri di strada, oltre a notevoli cali di pressione. L’acqua viene pagata a peso d’oro e meraviglia che i sindaci non alzino mai la voce".