Demolizione ex Greppia. La Lega è favorevole

La Lega si schiera a favore del progetto di abbarrimento della Greppia voluto da Murzi. "La questione – dice il dirigente provinciale Michele Orlando – inizia ad essere imbarazzante per il Pd e il suo capogruppo. Non capiamo cosa possa muovere l’ex sindaco ed ex deputato in surroga contro un’amministrazione che ha un progetto di rigenerazione urbana. Caldeggiare una raccolte firme, proporre oggi una sorta di “palafitta” nel centro del paese solo per fare opera di demolizione culturale, fomentare gruppi di paesani alla ricerca di una posizione politica non è fare il bene della cittadinanza ma è un modo subdolo e vecchio di organizzare una futura campagna elettorale. Oggi su un territorio che è riconosciuto come uno dei più ambiti sorgono edifici non storici come l’ex Teti, o che hanno fatto parte del sogno fortemarmino come Mokambo ed il Supercinema. Quando qualcuno ha il coraggio di intervenire per rigenerare: lo si fa passare per incapace o, peggio, inventando collegamenti al limite della legalità".