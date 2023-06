Dedicato ai libri Scrittori e storie in Passeggiata

VIAREGGIO

Un’estate di scrittori, storie e incontri. Dai gialli ai personaggi dell’economia, dello sport, alle ricorrenze come quella di don Lorenzo Milani fino al Carnevale. Per circa due mesi la Passeggiata ospita la prima edizione di “Lungomare di libri“: un ciclo di incontri promossi dalla libreria Lungomare. Sette incontri , inizio alle 21.15, ingresso libero introdotti da Stefano Pasquinucci su un libro e l’autore. Non è escluso il programma si arricchisca. Si inizia oggi con Riccardo Staglianò, giornalista e scrittore di Viareggio, che presenta “Gigacapitalisti“ (Einaudi). Libro con il quale è possibile scoprire il mondo dorato, ma ricco di contraddizioni e insidie della grande finanza mondiale.

La seconda data della rassegna è il 7 luglio: protagonista Ettore Neri, ex sindaco di Seravezza, che ha esordito nel mondo dei libri con “L’inchiesta di San Lorenzo“ (Sem), giallo ambientato in alta Versilia diventato un piccolo caso editoriale.

Il 15 luglio sul paco uno scrittore affermato: Leonardo Gori, giallista fiorentino che presenta per la prima volta al pubblico viareggino “La libraia di Stalino“ (Tea). Storia che si svolge nel 1941 tra l’Ucraina e la allora Unione Sovietica.

Il 19 luglio l’evento è dedicato a una storia di sport e grandi personaggi. Sul paco Claudio Donatelli, preparatore atletico della nazionale italiana di calcio, e Annalisa Nicastro, giornalista , presentano, “L’invincibile estate“ (Rubbettino). Nel libro anche una delle ultime testimonianze di Gianluca Vialli.

Il 27 luglio Mario Lancisi, giornalista, presenta “Don Milani: vita di un profeta disobbediente“ (Ts Edizioni). Attesi monsignor Paolo Giulietti, vescovo di lucca e don Luigi Sonnenfeld.