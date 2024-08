D’Annunzio "hot". Letture erotiche in Sant’Agostino

“D’Annunzio erotico: pagine, liriche e lettere del poeta e di sue amanti” è il titolo del reading di sabato, inizio alle 22, nel chiostro di Sant’Agostino. L’evento fa parte del programma del 45° Festival della Versiliana e sarà un percorso nell’opera di Gabriele D’annunzio privilegiando le parti maggiormente permeate di sensualità e erotismo attraverso la lettura di alcune liriche e delle pagine più significative di alcuni suoi libri come “Il piacere” e “Il fuoco”. Nella seconda parte saranno lette alcune lettere del ricco epistolario tra D’Annunzio e le sue amanti e alcune di quelle scritte da alcune sue amanti al poeta e permette di entrare in una sfera più intima dello scrittore che, per vocazione, volle fare della sua vita, anche erotica, un’opera d’arte. Le voci saranno quelle di Marco Rossi, ideatore e regista dell’evento, e quelle di Eleonora Vittorini Orgeas, Arianna Priami e Manuela Arrighi. Emanuela Gennai voce narrante. In alcune pause di lettura Debora Giovannelli si esibirà al violino con brani d’epoca. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. Informazioni allo 0584-265757.

Quella di sabato è la terza rappresentazione sull’opera dannunziana che Rossi presenta al Versiliana Festival dopo due reading uno dedicato alle pagine più belle del romanzo “Il piacere”, capolavoro dello scrittore pescarese presentato nell’estate 2022, e un altro dedicato alla Versilia cantata da D’Annunzio, presentato nell’estate 2023 con grande successo di spettatori. Marco Rossi, medico-cardiologo, già docente universitario dell’ateneo pisano ha alle spalle un percorso ultra ventennale come regista e attore nei circuiti del teatro amatoriale.

R.C.