Dalla Canzonetta alle padelle. Disfida del polpo tra gli attori. E sfilata-show delle mascherate

Sfida a colpi di padelle, polpi e battute tra gli attori della Canzonetta. Il Rione Darsena risorge ai fornelli sotto la guida dello chef stellato Cristiano Tomei, e mette in pista la tradizionale Sfilata delle Mascherate.

Dopo il Martedì Grasso dei record, che ha fatto registrare un’affluenza eccezionale di pubblico, il Carnevaldarsena allunga sabato e domenica per recuperarde la notte saltata per il maltempo. Vengono così salvati gli eventi cancellati la settimana scorsa, perché rientrano a pieno diritto nella tradizione del Baccanale. Sono tre, in particolare, i momenti di grande richiamo per i quali è stato deciso di prolungare la festa domani e sabato.

Il primo è ovviamente la Sfilata delle Mascherate, evento di apertura della manifestazione che da anni fa segnare un record dopo l’altro in termini di partecipazione, impegno e fantasia. Quest’anno erano oltre trenta le mascherate schierate ai nastri di partenza per il corteo lungo via Coppino, e la maggior parte ha confermato la propria presenza nella serata di recupero, domani, dove le mille e passa maschere presenti potranno sfoggiare i propri costumi sempre più elaborati e fantasiosi, i balletti e le carette realizzate proprio per il Carnevaldarsena. Confermata la presenza delle telecamere di 50 Canale per riprendere il corteo: non mancheranno interviste, sketch e goliardate degne della tradizione del Baccanale che andranno in diretta sul canale 88 del digitale terrestre. Una volta arrivati di fronte al palco principale, all’altezza delle cucine, i gruppi si esibiranno in una breve ‘coreografia’, raccontata da Stefano Pasquinucci e musicata dai Baci e Ciaffate, con la voce di Abramo Butrichi. L’appuntamento si preannuncia imperdibile anche per le tante famiglie che affollano via Coppino per godersi lo spettacolo delle maschere che, anno dopo anno, sono tornate ad animare la grande arteria del rione.

Il sabato, la giornata parte alle 11 con la "Prova del Polpo", condotta ancora una volta dallo chef Cristiano Tomei. La novità di quest’anno è che la gara culinaria avrà per protagonista il gotha della canzonetta di Viareggio, in una sfida che avrà tra i suoi ingredienti principali le risate e il divertimento. Alle 15, infine, spazio al ’Carnevalpolpettino’, la festa dedicata ai più piccoli che ormai da 25 anni richiama tante famiglie con i bambini nel circuito del rione, e che quest’anno trasloca in via Coppino. Ovviamente, sia venerdì che sabato saranno aperte le cucine, letteralmente prese d’assalto negli ultimi giorni. Per garantire la massima efficienza della filiera della Trabaccolar Cooking, che si basa sulla disponibilità dei quasi 200 volontari che sostengono il Carnevaldarsena, è allo studio la possibilità di presentare un menu leggermente ridotto rispetto alle cinque giornate che ’da calendario’ ospitano la festa. In ogni caso, i battenti apriranno alle 19, come di consueto. E dopo cena saranno allestiti alcuni punti musica per coloro che vorranno trattenersi.

"Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutti gli enti preposti che hanno fattivamente dialogato e collaborato con la nostra associazione per darci un altro magico weekend di Carnevaldarsena – commentano il presidente Massimiliano Pagni (nella foto in alto) e il vicepresidente Alessandro Summonti –; chiediamo inoltre comprensione alle attività produttive che hanno in programma eventi in questo fine settimana".

RedViar