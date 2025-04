Dal macellaio alle piadine

ADDETTI/E ALLA PREPARAZIONE E ALLA VENDITA DI PIADINE

Da inserire con orario part-time nel punto vendita di nuova apertura a Viareggio in Via Cesare Battisti.

Contratto di lavoro regolare in un’azienda solida e in forte espansione dove stipendi, straordinari, domenicali e notturni sono pagati puntualmente;

Bonus basati sulle performance dei punti vendita;

Piattaforma di sconti aziendali per tutti i dipendenti;

Un ambiente inclusivo ed attento alle diversità; Concrete possibilità di stabilizzazione. www.indeed.com

1 TIROCINANTE - MACELLAIO

Azienda della grande distribuzione commerciale ricerca per il punto vendita di Viareggio. Con il supporto dei tutor aziendali dovrà occuparsi della vendita dei prodotti di al banco, preparazione e sistemazione del banco vendita, ricevimento delle merci, con lo scopo di acquisire conoscenza dei vari tipi di carne. Preferibilmente qualifica Haccp in corso di validità. Età 18 - 29. Al Centro per l’Impiego

AIUTO CUOCO

Ristorante “Da Carlino” a Marina di Pietrasanta cerca esperienza di 1 anno, Da subito a fine settembre. Serale Sabato e domenica anche a pranzo. Per candidarsi tel. 3276709655 o cv a [email protected]

PARRUCCHIERE/A

Hair Studio Lory a Forte Dei Marmi è in cerca con esperienza per la stagione estiva. Info: 0584 85396

ADDETTO/A ALLA VENDITA LIDO DI CAMAIORE

Al punto vendita Crocs per gestire i processi aziendali in autonomia. Diploma di maturità o Laurea e una buona cultura generale, conoscenza inglese. Ottima conoscenza Pacchetto Office. Contratto 5 mesi part time 30 ore. www.indeed.com