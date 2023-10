Dal factoring risorse per le imprese. Ecco come vengono ceduti i crediti

Banca Progetto offre ai propri clienti una vera e propria linea di servizi di factoring. Con il factoring pro soluto di Banca Progetto l’azienda cede il credito a titolo definitivo incassando con largo anticipo la somma lasciando le procedure d’incasso alla banca. La cessione dei crediti di Banca Progetto offre i tipici vantaggi del factoring: trasforma immediatamente i crediti in risorse liquide e rappresenta una fonte alternativa alle linee di finanziamento dirette bancarie. Dal punto di vista finanziario riduce il ciclo monetario e ottimizza i flussi di cassa, consente un incremento della velocità di circolazione del capitale investito e quindi della redditività, migliora infine il rating dell’impresa e la sua capacità di ottenere finanza dal sistema bancario. La gestione del recupero del credito è a carico della banca, i costi dell’operazione sono sostanzialmente a carico di Banca progetto (due diligence fiscale, atto notarile di cessione, polizza fideiussoria) mentre l’impresa deve sostenere solo il costo della procura notarile speciale finalizzata alla cessione. Il factoring pro soluto azzera il rischio di insolvenza dei debitori ceduti. Crediti fiscali, acquisto pro soluto e i crediti IVA vantati dalle imprese verso l’Agenzia delle entrate: la valutazione dei crediti Iva avviene in breve tempo e i crediti cedibili non hanno un limite di importo prefissato.