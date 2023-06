Da non perdere Guida completa alle iniziative

Tanti gli appuntamenti in programma nella giornata odierna.

Si alza il sipario sul Dap Festival 2023, una carrellata di 24 eventi tra il Chiostro di Sant’Agostino e il Gran Teatro della Versiliana fino all’8 luglio. Si parte con il primo spettacolo …Nel volgersi infinito delle sue onde, co-produzione tra Dap Festival, Pietrasanta in Concerto e la Compagnia Simona Bucci che coinvolge il violinista Michael Guttman, la violoncellista Jing Zhao e il pianista Roberto Prosseda. Bagno Pietrasanta alle 20.

Le Donne e le ricette del Lago Iniziativa del Soroptimist Club Viareggio - Versilia per valorizzare i mestieri di ieri e di oggi delle donne massarosesi, la nuova imprenditoria e le ricette tradizionali del Lago di Massaciuccoli. Oggi alla Brilla dalle 17.30 mostra fotografica, tavola rotonda, degustazione di piatti tipici, patrocinio del Comune, la Via delle erbe e dei fiori e La Brilla. Il ricavato sarà donato al Comune per piantumare alberi piante nel giardino della scuola elementare di Quiesa che riapre a settembre

A Lido di Camaiore Versilia Photo Fest dedicato alla fotografia della Versilia organizzato dal Consorzio di promozione Turistica della Versilia con Leaf Creations anima il lungomare con mostre e talk show.

Festa di San Giovanni Battista in Campanice di Terrinca nel Comune di Stazzema. Ritrovo alle 10.30, alle 11 messa, processione, benedizione dei panini e saluto alla reliquia.

Domani alle 16.30 alla Biblioteca Comunale di Viareggio reading poetico della poetessa Ella Ciulla Bianco Naturale. Viaggio sintetico alle pendici dell’essere. L’evento è in occasione della giornata mondiale per le vittime della tortura. Presenta Rolando Abbarchi.