Cuore e emozioni. Premio al presepe di Montebello

Il presepe di Montebello, allestito nella sala della parrocchia dopo due anni di assenza e realizzato con cuore e passione dal comitato ‘Gli amici di Mauro’, fondato da Piero Dalle Luche agli inizi del 2000 in ricordo di Mauro Roncoli, si è aggiudicato il primo premio nella rassegna "Il Percorso dei Presepi" a Camaiore. Una rassegna di Natività, tutte belle, che ha richiamato molti visitatori. La cerimonia di premiazione è stata fatta in Comune alla presenza del sindaco Marcello Pierucci (nella foto). A ritirare il premio, una natività in ceramica e l’attestato, sono stati Marco e Mario, rappresentanti del comitato.

"Il presepe di Montebello – si legge nella motivazione firmata dal presidente del Consiglio comunale Andrea Boccardo, dal vice sindaco Andrea Favilla e Massimiliano Turba, presidente dell’Associazione Tappetari – merita il primo premio perché racconta una storia affascinante dove il figurativismo si snoda in un racconto realistico della Nascita del Salvatore. La ricchezza dei dettagli naturalistici trasporta in un mondo metastorico che ricorda la ricchezza compositiva dei dipinti del Ghirlandaio".

Il riconoscimento premia la passione e il cuore con il quale è stato realizzato il presepe, curato nei dettagli. "Siamo contenti – dice Piero Dalle Luche – e il prossimo anno ci impegneremo a realizzare un nuovo presepe". Il comitato ha donato alla chiesa di Montebello la natività mentre l’attestato è in bella mostra nei locali, attigui alla parrocchia dove il comitato custodisce il materiale per realizzare il presepe: dal cielo Mauro ha sorriso. Il premio più bello per il gruppo che non lo ha dimenticato.

maria nudi