Croce Verde A Elodie Lebigre Il premio Simioli

Nel corso della seconda, delle tre serate organizzate dalla Croce Verde al Centro Sportivo “Angelo Basalari” per festeggiare una data importante, vale a dire il compleanno dell’associazione la cui fondazione risale al 19 maggio del 1889, in apertura dello show dedicato alla storia di “Un Regalo da Viareggio” è avvenuta la consegna del “Premio Simioli 2023”. Riconosicmento che viene assegnato nel corso degli anni ai rappresentanti della città che si sono messi in vista o che hanno dato il loro contributo.

La bellissima statuetta, ideata e realizzata da Umberto e Stefano Cinquini, Silvia Cirri, è stata assegnata a Elodie Lebigre. Alla cerimonia di consegna del premio era presente la mamma di Stefano.

La statuetta è stata consegnata a Elodie Lebigre dalla sorella di Stefano Nicoletta e dalla presidente della Croce Verde Carla Vivoli (nella foto). Sono stati momento di emzione.

Questa la motivazione della scelta fatta dalla Croce Verde per l’assegnazione del premio Simioli 2023: “Per la fantasia, la creatività, le idee – si legge nelle motivazioni – che nascendo in famiglia, come vento dell’allegria, volano tra le persone e, passando dalla porta del cuore, diventano emozioni che arrivano dritte al cuore. Per il talento, le passioni, le qualità, umane e professionali e per quell’indissolubile legame che la lega a Viareggio ed al Carnevale”.