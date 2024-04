Croce Rossa Italiana. Aperto il nuovo corso per aspiranti volontari

Sono aperte le iscrizioni al corso per volontari della Croce Rossa Italiana, in partenza il 15 aprile e della durata di un mese: 20 ore di formazione, tra teoria e lezioni di pronto soccorso. "Croce Rossa non è soltanto servizio di ambulanza –spiega il presidente della sezione di Viareggio Gianluca Molco – ma un complesso di specializzazioni. Abbiamo l’unità di strada, il pronto farmaco, il soccorso su piste, i corsi per autisti con rilascio della patente e il servizio civile, ma anche altri tipi di percorsi che il volontario può scegliere". Info su gaia.cri.it o per mail a [email protected].