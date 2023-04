Credito a famiglie e Pmi Apre "Banca Progetto"

VIAREGGIO

Aprirà domani in via Garibaldi 55 una nuova agenzia “Banca Progetto”. L’iniziativa è promossa da Aura Intermedia srl (unico agente monomandatario in Toscana) che pur essendo già operativa sul territorio ha deciso di aprire un punto fisico a disposizione delle imprese utilizzando il Brand della Banca. Banca Progetto è operativa nei finanziamenti chirografari a medio lungo termine e nelle soluzioni per il sostegno della liquidità aziendale attraverso strumenti di factoring e cessione crediti Iva, ed è presente sul territorio nazionale attraverso reti di agenti e mediatori del credito.

Il programma di “brandizzazione delle agenzie” mira alla creazione di nuovi presidi territoriali per essere ancora più visibili e vicini alle imprese. Considerando che, secondo i numeri estratti da Banca D’Italia, nell’ultimo decennio il numero delle banche a disposizione delle piccole e medie imprese si è ridotto del 35%, si tratta di una importante iniziativa che migliora l’offerta creditizia per Viareggio e per tutta la Toscana.

Mentre le banche tradizionali stanno chiudendo le filiali, l’apertura di una agenzia fisica nel centro cittadino, in via Garibaldi, strada simbolo del distretto finanziario della città è un segnale importante per recuperare tutto quello che c’era di buono nel vecchio rapporto Banca impresa, i cui tratti salienti erano la disponibilità all’ascolto e la velocità della risposta.

"Il 2020 è stato l’anno della svolta, il 2021 quello del consolidamento e rafforzamento del posizionamento nel mercato, il 2022 – afferma Paolo Fiorentino amministratore delegato di Banca Progetto – quello dell’ulteriore accelerazione del percorso di crescita con un importante incremento dell’utile netto e un ottimo andamento dei principali indicatori economico-finanziari. Nel 2022 abbiamo investito in modo massiccio in tecnologia e risorse umane, che è poi il binomio su cui si basa la nostra attività sempre nel pieno rispetto di una finanza sostenibile".

L’apertura di domani sarà anticipata da un incontro informativo che si terrà a partire dalle 9.30 al Gran Caffè Margherita in Viale Manin. Ad aprire il dibattito sarà Gianfranco Antognoli, titolare dell’agenzia Aura Intermedia. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Pignatelli (responsabile divisione Imprese Banca Progetto) e Giorgio Graziani (Responsabile Factoring e Crediti fiscali Banca Progetto spa) che illustreranno ai presenti l’operatività della banca e le iniziative a sostegno delle imprese che vorranno rivolgersi alla struttura creditizia. A seguire il taglio del nastro presso la nuova Agenzia, alle 11.30 nella sede di via Garibaldi 55.