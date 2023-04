Corsi di formazione Ecco il calendario e come partecipare

Nei prossimi giorni prenderanno il via numerosi corsi legati al settore Haccp organizzati dall’agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia e che si terranno anche nella sede di Viareggio (via Repaci, 18). Ecco il calendario completo proprio dei corsi ospitati a Viareggio: addetto complesso (12 ore), lezioni 17, 18 e 27 aprile, addetto semplice (8 ore), il 17 e 18 aprile. Le lezioni del 17 e 27 aprile si svolgeranno di pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30. Quella del 18 aprile al mattino, dalle 9 alle 13. Anche in questo caso per ogni corso sono previsti i relativi aggiornamenti. Per maggiori ino e iscrizioni Giulia Ansani (0584618654 – [email protected]