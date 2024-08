Corsanico Festival. Musica sacra. In San Michele

MASSAROSA

Prosegue la rassegna dei concerti organizzati nell’ambito del Corsanico Festival che ogni anno propone protagonisti e formazioni musicali per gli appassionati della musica. Un festival che si arricchisce edizione dopo edizione e conquista spettatori appassionati.

Il nuovo appuntamento è sabato, la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, alle 21.15, nella Pieve di San Michele Arcangelo. L’evento musicale è dedicato alla musica sacra e strumentale del Seicento. "O quam tu pulcra es" è il concerto che ha come protagonista “Baschenis Ensemble“: la formazione è formata da Michele Betucci, flauto dolce, Silvio Rosi, tiorba e chitarra barocca, Sergio Chierici, organo, Marco Montanelli, clavicembalo, Emanuele Menga, contrabbasso, Sofia Borraccino, soprano. I musicisti e la soprano doneranno agli spettatori un ricco e intenso programma di brani scelti e selezionati con cura che coprono un arco temporale dei primi anni del secolo.

I primi decenni del Seicento rappresentano per la storia della musica europea un’epoca di grande rinnovamento: all’attenzione per la ricchezza polifonica e per il tessuto contrappuntistico che ha permeato la scrittura musicale di tutti i maggiori compositori rinascimentali, si affianca una apparente libertà di linguaggio.

La serata si annuncia intensa e ricca di emozioni. Il Corsanico Festival è organizzato dall’Associazione Culturale “Amici della musica d’organo Vincenzo Colonna“, presidente Graziano Barsotti.

m.n.