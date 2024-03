Corsa dei due mari, lunedì la crono. I divieti istituiti sui Viali a Mare

Viareggio e la Versilia tornano a essere capitali del ciclismo. In attesa del Giro d’Italia, lunedì un gustosa antipasto per gli appassionati delle due ruote. Con la Tirreno-Adriatico che ancora una volta partirà da Lido di Camaiore con una cronometro individuale che interesserà per larghi tratti anche il comune di Viareggio. Per permettere lo svolgimento in sicurezza della gara, la polizia municipale del comune di Viareggio ha istituito diversi provvedimenti di viabilità.

Per tutta la giornata di lunedì 4 marzo fino alla mezzanotte, (quindi 0-24), sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione coatta lungo il viale Belluomini e parcheggi terrazza della Repubblica, viale Carducci, viale Manin. Ogni intersezione delle strade perpendicolari al viale Belluomini e Terrazza della Repubblica, viale Carducci e viale Manin, sarà rigidamente interdetta mediante il posizionamento di transenne. Ed ogni intersezione delle strade perpendicolari al viale Einaudi, viale Belluomini, viale Carducci, viale Manin e via Pilo, a partire dal viale Buonarroti, Foscolo e piazza D’Azeglio/Garibaldi sarà istituita una pre-chisura al fine di limitare l’afflusso dei veicoli ai soli residenti o aventi titolo, senza possibilità d’accesso ai viali a mare.

Divieto di transito inoltre anche in viale Einaudi sulla corsia direzione mare nel tratto compreso tra la via Fratti e il viale Belluomini e sul ponte con pista ciclabile tra Lido di Camaiore e Viareggio.

Per agevolare le manovre dei bus di linea è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito, in piazza D’Azeglio (prolungamento di via Matteotti) e in piazza Shelley (prolungamento di via Machiavelli), lato sud, per i primi tre stalli di sosta dall’intersezione con via Foscolo.

La viabilità alternativa, ovviamente segnalata sul posto, corre lungo piazza Garibaldi, piazza D’Azeglio, via Foscolo, viale Buonarroti e viale Einaudi (direzione Monti). Mentre per chi proviene da Lido di Camaiore saranno percorribili la via Fratti e la via Aurelia. E’ importante sottolineare che per tutta la giornata e comunque fino a mezz’ora dopo il transito dell’ultimo partecipante, sono sospese tutte le autorizzazioni per l’accesso ai viali Margherita, Marconi e Terrazza della Repubblica.

