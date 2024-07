Corriere vittima di un furto. Ladro preso dalla Polizia

Continua il contrasto e la lotta quotidiana delle forze dell’ordine contro chi commette dei crimini, a iniziare dai furti. Nelle case, nelle aziende, o anche semplicemente in strada in danno di corrieri o di auto in sosta. La Polizia di Stato ha infatti arrestato un cittadino marocchino per il reato di furto aggravato e ne ha denunciato un altro sempre per il reato di furto.

In particolare gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio, nel pomeriggio di giovedì hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 36enne ritenuto responsabile di un furto nella cabina di un furgone di un corriere. Nella tarda mattinata di giovedì, infatti, era stato segnalato un individuo che si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate in via Regia a Viareggio; gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato, portatisi immediatamente sul posto, hanno notato un uomo che in effetti guardava dentro le auto parcheggiate. Alla vista della Volante l’uomo ha cercato di disfarsi di uno smartphone Apple e delle relative cuffie Airpods gettando gli oggetti sotto una macchina. Il gesto non è sfuggito agli agenti che, oltre a fermare l’uomo, hanno recuperato immediatamente gli oggetti che erano stati rubati poco prima. Durante l’identificazione dell’uomoo lo smartphone recuperato ha ricevuto una chiamata alla quale gli agenti hanno risposto: era il proprietario del telefono, un autista di un noto corriere, che riferiva ai poliziotti di aver appena subito il furto del cellulare e delle cuffie specificando che erano stati rubati all’interno della cabina del suo furgone mentre stava effettuando una consegna. Il marocchino fermato è stato così accompagnato in Commissariato dove è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nel pomeriggio di giovedì un altro equipaggio della Squadra Volante è intervenuto presso il supermercato PAM di Largo Risorgimento a Viareggio dove il personale addesso alla vigilanza del supermercato aveva fermato un uomo che si era impossessato di generi alimentari cercando poi di fuggire, ovviamente senza pagare il conto alle casse.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato dove, dopo essere stato identificato dalla Polizia Scientifica, è stato denunciato a piede libero per il furto.