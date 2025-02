"Corri con Francesco", passeggiata di solidarietà. Torna l’appuntamento il 23 marzo: adesioni aperte

Si scaldano i motori della quarta edizione di "Corri con Francesco", la passeggiata di primavera all’insegna della solidarietà che si terrà il 23 marzo alle 10,30 in memoria di Francesco Ticci, il giovane scomparso in un incidente nel 2010, patrocinata e sostenuta dal Comune (anche di quelli di Pietrasanta e Seravezza). Lo scopo è di sensibilizzare la comunità circa i disturbi specifici dell’apprendimento, tema caro all’associazione, e raccogliere fondi da destinare ad attività mirate. L’evento consisterà in una passeggiata di 2,5 chilometri per trascorrere una mattinata all’aria aperta all’insegna della condivisione (costo adulti 10 euro, fino a 14 anni 5 euro). Iscrizioni già aperte alla Bottega di Maria in Vaiana, alla Palestra W in via Dell’Acqua o al pontile di Forte prima della partenza.