Viareggio, 6 luglio 2020 - Nuovo focolaio di coronavirus in famiglia in Toscana. Si tratta di dieci persone, che fanno parte di due nuclei familiari, più due ospiti che soggiornavano da queste famiglie. Altri due ospiti sono al momento negativi. Si tratta di persone tutte di origine bengalese. Il contagio sarebbe partito da uno degli ospiti delle famiglie.

L'ospite, proveniente da Dakka, capitale del Bangladesh, è atterrato a Roma la scorsa settimana. Al momento sono dunque dieci le persone contagiate tra familiari e ospiti. Dei dieci contagiati, uno è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Livorno e le sue condizioni sono buone.

Gli altri nove sono stati trasferiti in un albergo sanitario. Gli altri due ospiti non contagiati stanno trascorrendo la quarantena a domicilio. L’igiene e sanità pubblica della ASL Toscana nord ovest sta completando l’indagine epidemiologica per verificare quali sono stati i contatti lavorativi stretti e mettere in atto così tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio.

Non è stata necessaria l’ordinanza del sindaco di Viareggio perché tutte e 9 le persone hanno accettato spontaneamente la soluzione dell’albergo sanitario.