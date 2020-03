Viareggio, 9 marzo 2020 - Stamani a Viareggio sulla spiaggia antistante piazza Mazzini in modo spontaneo si sono ritrovati diversi giovani studenti per il rito dei 100 giorni all'esame. L'iniziativa, vista l'emergenza per il coronavirus si è svolta senza alcuna organizzazione del Comune come aveva già anticipato ieri il sindaco Giorgio Del Ghingaro richiamando al senso di responsabilità di studenti e genitori.

Sul posto presente una una pattuglia della polizia municipale. Tra i ragazzi presenti non solo giovani di Viareggio ma anche arrivati da altre città toscane: Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Consapevoli dell'emergenza non hanno però rinunciato a questo rito scaramantico nonostante la giornata brutta anche dal punto di vista atmosferico.