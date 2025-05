Cordoglio per l’addio a Capovani: "Porteremo avanti i suoi valori"

Calcio Femminile in lutto per la scomparsa di Francesco Capovani, 71 anni, figura preziosa e amata da tutti. Il dirigente accompagnatore, originario di Vittoria Apuana ma abitante a Pozzi di Seravezza, ha infatti accusato un malore fatale martedì sera negli spogliatoi del campo di calcio di Shangai (nella città labronica) prima di una partita.

"Francesco era l’anima silenziosa del nostro gruppo – afferma la presidente asd Livorno Calcio Femminile, Giada Bellandi – una presenza rassicurante e preziosa, che con piccoli gesti quotidiani sapeva farsi carico di tutto e di tutti. È una perdita dolorosa, che lascia un vuoto umano prima ancora che sportivo".

"La sua dedizione alla squadra era totale – aggiunge il direttore generale Alessio Ciampi – Francesco non si risparmiava mai: era un esempio per chiunque, per l’impegno, la cura e l’amore con cui svolgeva il suo ruolo. Continueremo a portare avanti ciò in cui credeva, con il cuore e con rispetto".

A ricordarlo anche Massimo Ratti, titolare del Caffè Roma dove per anni Capovani ha lavorato come cameriere prima di dedicarsi totalmente alla passione per il calcio femminile. "Era una figura storica – dice – in servizio già dagli anni Settanta, poi quando ho rilevato il locale ho continuato a chiamarlo per le stagioni perchè i clienti più importanti volevano essere seguiti da lui. Un professionista serio, veloce nel servizio, con camicia impeccabile e mocassini, che rappresentava una delle figure di riferimento dell’accoglienza. Caratterialmente era buono e corretto e con uno spiccato senso del dovere".

Francesca Navari