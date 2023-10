Coordinamenti zonali a Camaiore: come partecipare

Nuova partecipazione dei cittadini all’amministrazione e nuove zone per le assemblee: chi vuole dare un contributo alla gestione della cosa pubblica bussi alle porte del Comune. Prosegue la costruzione della nuova Partecipazione Territoriale con la formazione dei candidati Coordinatori di Zona. Un percorso iniziato da oltre un anno sotto il nome di “Cantiere della Partecipazione”, aperti a tutti i cittadini per un contributo al Regolamento Comunale per la Partecipazione. Il documento, nato è stato approvato dal Consiglio Comunale lo scorso maggio. Oltre a dettare le ‘regole del gioco’, delinea le undici zone in cui è stato diviso l’intero territorio comunale: Camaiore; Zona Suburbana: Frati, Montebello e Vado; Colline del Lombricese: Lombrici, Metato, Greppolungo e Casoli; Colline Marittime: Monteggiori, Santa Lucia e La Culla; Pieve di Camaiore; Pedona; Colline del Lucese: Nocchi e Torcigliano; Valle del Lucese: Pontemazzori e Marignana; Seimiglia: Montemagno, Valpromaro, Gombitelli, Migliano, Orbicciano, Santa Maria Albiano, Fibbiano Montanino e Fibbialla; Capezzano Pianore; Lido di Camaiore. Inoltre, nasce una nuova figura, quella dei Coordinatori di Zona, che prevede una struttura collegiale e non monocratica.

Dopo l’apertura della finestra per la candidature, i cittadini che hanno espresso la volontà di mettersi in gioco e entrare nei Coordinamenti zonali sono chiamati a partecipare agli incontri del 23 e 30 ottobre all’oratorio Il Colosseo alle 18. Tutto il progetto è stato seguito dall’assessore Iacopo Menchetti con Paolo Benedetti e l’ufficio Segreteria Generale.

Isabella Piaceri