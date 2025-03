Controversia tra sindaci per l'installazione 'Poor Teddy' al confine tra Forte dei Marmi e Pietrasanta

Quell’orsetto pugnalato, posizionato proprio a ridosso dell’autostrada, al sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, non piace mica tanto. Anzi, proprio nulla. "Era opportuno aprire un confronto per una scelta condivisa", precisa a riguardo. A posizionare il singolare Teddy bear è stato infatti il comune di Pietrasanta visto che in quel lembo di confine la competenza è proprio del primo cittadino-collega Alberto Giovannetti che ha fatto sistemare la grande installazione di Rachel Lee Hovnanian intitolata "Poor Teddy in Repose", che già lo scorso anno aveva fatto discutere in piazza Duomo, aprendo un vero dibattito tra "favorevoli" e "contrari" alla maxi opera decisamente di impatto.

E adesso quel peluche in bronzo sdraiato a terra e trafitto da un coltello (che simboleggia l’infanzia interrotta dall’isolamento e dall’imperversare dei social) promette di diventare un motivo di "lite di confine" tra i due sindaci.

"Capisco che siamo sul territorio di Pietrasanta – premette il sindaco Murzi – ma nessuno ci ha comunque informato di quella scelta, e ci siamo ritrovati l’orso da un giorno all’altro. Dato che si tratta dell’uscita autostradale di Forte dei Marmi e di Pietrasanta era sicuramente opportuno aprire un confronto: non credo che sia una bella immagine arrivare in Versilia e imbattersi subito in quella sagoma accoltellata. Può darsi che a qualcuno piaccia, a me personalmente proprio no. Visto che si tratta di un’area in ogni caso di interesse condiviso, era meglio fare insieme un ragionamento con Pietrasanta, per abbellirla anche con un’impronta artistica calibrata su più opere, magari con una mostra temporanea che muta nel tempo valorizzando artisti differenti. Oppure semplicemente possiamo anche pensare a realizzare un parco verde più curato e che sia di attrazione per chi arriva, offrendo una cartolina di decoro per tutto lo svincolo. Visto che lì si trova il casello autostradale Versilia – conclude il sindaco di Forte dei Marmi – penso che la condivisione per un allestimento che metta d’accordo tutti sia davvero l’opzione migliore".

Francesca Navari