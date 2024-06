Contrasto agli incendi: inaugurato un nuovo mezzo

Pietrasanta, 11 giugno 2024 – Un nuovo mezzo per l’antincendio boschivo sarà operativo anche sul territorio di Pietrasanta. La Prociv Arci di Montignoso, titolare della convenzione con il Comune per questo specifico servizio, l’ha acquistato e “inaugurato”, anche se solo in esposizione, durante la maxi esercitazione antinquinamento marino RamogePol, nella giornata che si è sviluppata in località Motrone, fra spiaggia e zona parcheggio.

«Ringraziamo l’associazione per aver partecipato, in veste di osservatore, a RamogePol – le parole degli assessori a protezione civile e lavori pubblici, Tatiana Gliori e Matteo Marcucci – e per questo investimento importante che ci permetterà di contrastare in modo ancora più efficace gli incendi boschivi e i rischi che ne conseguono per il territorio».

Il nuovo mezzo andrà ad aggiungersi alla “flotta” messa a disposizione dalle altre associazioni per l’attività di ricognizione, sorveglianza e supporto alle operazioni di spegnimento dei roghi.