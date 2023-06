Consiglio comunale si ricorda Rebecchi

È convocata lunedì alle 20 alla pubblica assistenza di Pozzi, la nuova seduta del consiglio comunale.

All’ordine del giorno, in apertura di seduta, l’omaggio all’ex amministratore comunale Mario Rebecchi, nel ventennale della scomparsa, con la partecipazione degli ex sindaci Paolo Giannarelli ed Ettore Neri. Seguiranno le comunicazioni del sindaco Lorenzo Alessandrini, interrogazioni ed interpellanze. Quindi una variazione al bilancio e l’adozione del piano per il mutamento di destinazione d’uso con ampliamento di un fabbricato agricolo a Ripa.

La seduta sarà in diretta Facebook del Comune.