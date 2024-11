Conoscere la storia: Zucconi parla della peste

Appuntamento con la storia, domenica alle 17 nel Giardino d’Inverno, ingresso libero, Daniele Zucconi (foto) docente universitario e storico, ripercorrerà le tappe delle pesti del 300 che forse hanno segnato la fine di un mondo, dove nacquero libertà, autonomie, nuovi diritti, con i singoli cittadini chiamati alla difesa dei propri territori. Zucconi passerà dalla ricostruzione storica alla scienza, passando attraverso le credenze popolari e l’antico risentimento tra Pisa e Lucca per trattare la peste in modo esaustivo e qualificato. Un momento che riporterà lo spettatore indietro nel tempo, in un’epoca complessa ma piena di fascino che ha segnato la storia dei popoli. Accompagneranno le narrazioni le letture con l’attrice Sabrina de Ranieri. Prenotazioni: 0584 787251.