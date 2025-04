Concorso Pianistico. La musica è protagonista al teatro Vittoria Manzoni

È stata presentata la 15ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Massarosa, che andrà in scena dall’11 al 14 giugno al Teatro Manzoni con le fasi eliminatorie e il gran finale sabato sera con l’esibizione dei finalisti. Associazione Musicale Massarosa e Comune insieme per un appuntamento che è diventato un punto di riferimento a livello internazionale nel panorama musicale. Tra conferme e novità, quella del 2025 si appresta a essere un’edizione straordinaria a partire da una giuria di altissimo livello internazionale composta da Fabio Vacchi (presidente), Jean Francois Antonioli, Michele Campanella, Jean Jacques Eigeldinger, Michele Gamba, Anna Kravtchenko e Jeffrey Swann. Insostituibile la direzione artistica del maestro Riccardo Risaliti, anima del Concorso e cittadino onorario.

Quest’anno la serata finale in cui si scoprirà il vincitore avrà come ospite Luca Ciammarughi, musicista, critico musicale e curatore su Radio Classica di una trasmissione quotidiana in cui intervisterà i protagonisti a Massarosa. Inoltre 2R, la società che racconterà in streaming l’intero concorso, ha deciso di regalare come premio la registrazione di un cd a uno dei vincitori. Si amplia anche la collaborazione con il territorio con i licei musicali di Lucca e Massa, oltre al Conservatorio Boccherini, coinvolti per la composizione della giuria popolare.

"Massarosa per una settimana sarà capitale della musica – commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato –; ringrazio gli organizzatori che ogni anno fanno crescere la manifestazione e coinvolgono la nostra comunità con iniziative di altissimo livello". Novità assoluta di quest’anno sarà il concerto di apertura martedì 10 alle 21, con il vincitore dell’edizione 2024 Alessandro Artese.

"Siamo davvero soddisfatti – sottolinea la presidente dell’Associazione Musicale Massarosa Antonella Moscardini –; abbiamo lavorato come sempre con il massimo impegno. Sono orgogliosa anche delle tante e nuove collaborazioni dall’Associazione Musicale Lucchese che inserirà un concerto nelle proprie stagioni e con la Fondazione Festival Pucciniano grazie alla quale sarà realizzato un concerto per il vincitore nell’auditorium Caruso nella stagione del pucciniano. E poi ancora collaborazioni con le scuole, corsi di musicoterapia con l’Unione Ciechi, progetti con le associazioni del territorio".