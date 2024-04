Concorso di pianoforte "Bramanti". Atteso il gran finale in musica con i migliori giovani talenti

E’ partito ieri il Concorso Nazionale di Pianoforte “Marco Bramanti”, la competizione musicale biennale da cui sono uscisti docenti e maestri concertisti di fama nazionale e internazionale. Il Concorso Nazionale conta sul fattivo supporto del Comune di Forte dei Marmi e nasce nel dicembre del 1986 per volontà della Famiglia Bramanti, in ricordo di Marco Bramanti scomparso il 5 marzo 1985, all’età di 23 anni, a seguito di un incidente d’auto. La competizione ha cadenza biennale e questa diciannovesima edizione (partita ieri con successo) si chiuderà domani a Villa Bertelli.

Il concorso ha una formula unica nel suo genere e prevede 2 categorie: la Cat A riservata ai giovani che frequentano, presso i Conservatori, gli Istituti Superiori Musicali, Istituti Musicali Pareggiati, il III anno del Triennio o il Biennio Accademico AFAM e la Cat. B riservata ai giovani iscritti al corso Giovani Talenti, ai corsi Preaccademici/Propedeutici (pre AFAM) dei Conservatori, degli ISSM e IMP, ai primi 2 anni del Triennio Accademico AFAM. Alle due categorie sono ammessi anche i privatisti in possesso delle certificazioni richieste.

Fra tutti i concorrenti, la giuria, formata da maestri e docenti di chiara fama, ne selezionerà due per categoria che si esibiranno domani sera in un pubblico concerto. Al primo e al secondo dei classificati delle due categorie verranno assegnati premi in denaro oltre a una coppa o targa e al diploma di partecipazione. Il Concorso “Marco Bramanti” annovera fra i suoi vincitori docenti e maestri concertisti di fama nazionale e internazionale, vere eccellenze nazionali. Informazioni tramite il sito www.bramanti.it e [email protected]