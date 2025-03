Conclusi i lavori di riqualificazione del secondo lotto di via Vico a Forte dei Marmi

Conclusi i lavori del secondo lotto di riqualificazione di via Vico, nel tratto lato monti compreso tra il parcheggio AT1-A e via XX Settembre. L’intervento rientra in un più ampio progetto strategico promosso dall’amministrazione Murzi, che intende riqualificare interamente l’importante arteria d’ingresso al paese. Il progetto di riqualificazione è stato reso possibile grazie all’accordo raggiunto nel 2022 dal sindaco Murzi con la Società Autostrade Tosco Ligure, che ha concesso in comodato al Comune l’area lungo via Gian Battista Vico, per un tratto di oltre un chilometro. "Con questo secondo lotto, abbiamo fatto un ulteriore significativo passo verso il miglioramento dell’immagine di Forte dei Marmi" afferma il sindaco Bruno Murzi. Il secondo intervento, di circa 600mila euro, ha incluso la pulizia e demolizione della vecchia pavimentazione, la tombatura del fosso esistente tra l’area AT1/A e via XX Settembre, e la realizzazione di una nuova fognatura bianca. Sono state inoltre create aiuole con cordoli in marmo, in continuità estetica con quanto già realizzato sul viale a mare con percorso protetto per pedoni e ciclisti, nonché le infrastrutture per un moderno impianto di illuminazione pubblica. Tra il primo e il secondo intervento su via Vico è stato realizzato un tratto di circa 500 metri di pista ciclabile che verrà poi completata con il progetto finale relativo all’ultimo tratto di via Vico, garantendo così una mobilità sostenibile completa lungo tutta l’arteria. Inoltre per migliorare ulteriormente l’accoglienza e l’aspetto visivo dello snodo principale di ingresso al paese, sono stati realizzati interventi estetici sulla rotatoria tra via XX Settembre e via Vico, col rifacimento dell’aiuola centrale arricchita da nuove fioriture. Realizzata infine un’apposita illuminazione per la statua “Venere” di Massimiliano Pelletti.

Fra.Na.