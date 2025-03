Concerto solidale al Teatro Eden: Puccini in Jazz per il progetto Cuore 3D

Un concerto solidale, pensato, organizzato, e suonato, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei progetti di stampa "Cuore 3D" del BioCardioLab diretto dall’ingegnere Simona Celi e realizzati dal laboratorio di Bioingegneria dell’Ospedale del Cuore di Monasterio di Massa, quello che domani, alle 21, si terrà al Teatro Eden. L’evento, organizzato da nove clubs Lione delle pronvince di Massa Carrara e Lucca, unirà solidarietà e memoria, riproponendo, in occasione del centenario dalla morte, le musiche più note di Giacomo Puccini, ma in chiave jazz. “Puccini in Jazz“, titolo dell’appuntamento, difatti porterà sul palco, in una commistione emozioni e suoni, il Music Top Class Trio, composto da Sandro Barbieri al pianoforte, Enrico Malucelli al sax, e dalla cantante Maheya Coilins. Artisti che suoneranno, con il cuore, proprio a sostegno di un progetto che fa dei cuori, 3D, come riproduzione fedele di quelli dei pazienti, mezzo di training e preparazione per gli interventi, e che porta con sé la multiprofessionalità e conoscenza delle varie ospedaliere: dai radiologi che forniscono le immagini di dettaglio, ai cardiologi, i cardiochirurghi, gli emodinamisti e un team altamente specializzato di ingegneri, guidato, appunto, dall’ingegner Simona CeIi. Tutti uniti, anche nella musica, alla preparazione, l’approfondimento per offrire il miglior servizio di prevenzione, cura e aiuto ai pazienti. Per cui è pensato e destinato il concerto di domani, aperto a tutta la cittadinanza, ai residenti delle province coinvolte e a chiunque voglia partecipare, con offerta minima di 20 euro. Per prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri 348-8822783 e 338-9062691, in orario che va dalle 9 alle 19.