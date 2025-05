Concerto Orchestra Scarlatti. A dirigere Alvise Casellati

Concerto lirico con l’Orchestra Domenico Scarlatti domani alle 21 nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana, dove si esibiranno ben 34 orchestrali diretti dal maestro Alvise Casellati (nella foto), figlio dell’ex presidente del Senato e attuale ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sul palco, anche due interpreti: il basso George Andguladze e un soprano a sorpresa. Musiche di Verdi, Mozart e Giordano. L’evento è promosso dalla Fondazione Villa Bertelli.

Casellati è nato a Padova da una famiglia veneziana di tradizioni e relazioni musicali con le figure più importanti del XIX e XX secolo. Spaziando dal repertorio sinfonico a quello operistico, si è avvicinato alla direzione d’orchestra con Leopold Hager alla Wiener Musik Hochschule. Successivamente è stato allievo di Vincent La Selva alla Juilliard School of Music a New York e si è perfezionato alla Scuola di Piero Bellugi di cui è stato assistente a New York (2009-2012). Si è laureato in Giurisprudenza a Padova e ha conseguito un Master in Legge in diritti d’autore alla Columbia University di New York (2001). Nel 2003 è stato ammesso all’Ordine degli Avvocati nello Stato di New York e all’Ordine degli Avvocati di Padova. E’ ideatore e direttore musicale di Opera Italiana is in the Air con l’obiettivo di rendere la bellezza dell’opera italiana accessibile portando ogni anno grandi concerti in luoghi iconici all’aperto come Central Park.