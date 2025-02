Carnevale di Viareggio, si canta sotto la pioggia al concerto di Cristina D’Avena. E ora via ai carri L’evento di apertura dell’edizione 2025 non è stato premiato dal meteo, come ci si aspettava. La sfilata, rinviata di 24 ore, comincerà alle 15 di domenica 9 febbraio. Si è comunque svolta regolarmente anche la cerimonia dell’alzabandiera