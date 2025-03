Comitato Cava Fornace sull’erosione della costa: "E’ davvero utile ampliare il porto per navi da crociera?"

Il Comitato Cittadini Cava Fornace ha partecipato all’incontro sull’erosione a Villa Bertelli. "E’ emerso, con interventi tecnici molto puntuali – sostiene il Comitato – che per tutelare il nostro comprensorio non si dovrebbe ampliare il Porto di Carrara, ma renderlo più’ efficiente e sicuro. Un porto più grande non sarebbe a sostegno del settore lapideo, che sta già utilizzando anche altri scali per il commercio. A nostro avviso occorre ripensare all’escavazione e alle concessioni, riducendo le estrazioni che stanno pesantemente trasfigurando l’intera montagna apuana. È necessario lavorare in loco il materiale, estrarre meno e in modo sostenibile: avremmo più lavoro e più ricchezza ridistribuita sul territorio. Ma vale la pena ampliare il porto per accogliere le navi da crociera? È davvero il turismo dei croceristi che vogliamo? Quello del mordi e fuggi?"