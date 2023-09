Comitato Cava Fornace "Pd incoerente sul sito"

Hanno consegnato una lettera alla segretaria Pd Elly Schlein, in Versiliana, per chiederle di sostenere la loro battaglia per la chiusura di Cava Fornace. Protagonisti della nuova molibitazione sono alcuni esponenti del comitato cittadino, i quali puntano il dito sui Dem. "Siamo sempre più sconcertati dai comportamenti del Pd – spiegano – a causa di un atteggiamento non coerente su questa vicenda. Le mozioni approvate in consiglio regionale e in quelli comunali per chiudere il sito sono rimaste lettera morta, con il governatore della Regione e il sindaco di Montignoso che non hanno mai dato seguito alle loro promesse elettorali, a differenza del Pd pietrasantino e delle giunte di centrodestra di Pietrasanta, Massa e Seravezza che sono al nostro fianco. Alla Schlein abbiamo chiesto risposte serie su un tema che coinvolge un intero territorio. Da oltre 16 anni chiediamo che la discarica , che sorge in un’area carsica ad rischio idrogeologico, sia chiusa. E non ci fermeremo".