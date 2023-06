Come prenotare un posto in platea

Il concerto di Irene Grandi è organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Viareggio. Sono disponibili 1000 posti numerati a sedere, sempre a ingresso libero, e con prenotazione obbligatoria. Per richiedere l’invito è necessario procedere con la prenotazione cliccando sul sito https:www.ticketone.iteventseriestoscana-arcobaleno-destate-irene-grandi-3416408?affiliate=PI3. Sulla pagina web sono disponibili anche i biglietti per i posti dedicati alle persone con disabilità, che possono quindi essere prenotati sempre online.