Come eravamo. Sorrisi e ricordi. La cena di classe

VIAREGGIO

Si sono ritrovati a cena dopo 40 anni dal diploma, da quella estate indimenticabile, sono gli ex studenti della classe V G anno 198283 dell’ITC Carlo Piaggia al ristorante pizzeria La Casina nel quartiere Marco Polo. La cena è stata l’occasione per ricordare e celebrare gli anni trascorsi e per rafforzare i legami di amicizia tra ex compagni di classe. Una serata ricca di emozioni e di ricordi del passato e racconti del presente. Alla serata hanno partecipato anche due storiche insegnanti: la professoressa Giovanna Polacci di italiano e la professoressa Paola Strati di tecnica bancaria che hanno arricchito l’evento conviviale suscitando emozioni con i loro ricordi e le loro storie. La cena è stata anche l’occasione per rincontrarsi e rivedere dopo tanti anni. È stato sufficiente uno sguardo, un saluto per tornare indietro nel tempo a quando ci si incontrava a scuola e si aveva il cassetto ricco di sogni e progetti. E’bastato un attimo per dimostrare che uno sguardo e una battuta siano capaci di cancellare tutti gli anni trascorsi e per dimostrare come i legami creati nei tempi della scuola siano ancora forti e duraturi. Una bella serata che si è conclusa con un bilancio positivo con una serata allegra e spensierata: una passeggiata tra i ricordi e le emozioni alla quale si è aggiunta anche la qualità e la simpatia del locale e poi tutti insieme per lo scatto ricordo (foto): quaranta anni dopo con nostalgia e sguardi al futuro.