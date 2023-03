Comari di Montebello In 170 al pranzo tipico per gli aiuti ai bisognosi

Con il cuore e dal cuore per essere vicine e sostenere i bambini che soffrono per i quali i sogni hanno uno spazio troppo piccolo e per donare un aiuto concreto a famiglie che affrontono il disagio. Le Comari di Montebello, un gruppo di donne coraggiose che da un paio d’anni hanno dato vita a una associazione che ha come obiettivo la solidarietà, hanno fatto un colpo grosso: al pranzo che hanno organizzato domenica per beneficenza alla parrocchia dei Frati sono arrivati in tanti per fare un piccolo, ma grande gesto di generosità e acquistare al mercatino organizzato nei locali della parrocchia un oggetto pasquale. Il ricavato totale sarà utilizzato per le finalità della associazione.

Sulla cifra c’è massima riservatezza, perché le Comari di Montebello non danno importanza alla somma, ma al gesto. Domenica al pranzo organizzato sapientemente dal personale della cucina e della parrocchia con un menù da leccarsi i baffi, hanno partecipato 170 persone arrivate da tutto il comprensorio. Un numero considerevole di commensali che racconta il percorso che la associazione, nata dalla volontà di una decina di socie fondatrici e che oggi ha ampiamente raddoppiato e conta circa 25 “comari“, ha fatto in questi due anni nei quali il disagio sociale è diventato più forte.

“E’stata una giornata veramente speciale, carica di emozioni. Un bel modo di ritrovarsi. Il grazie della associazione è per tutti. Un grazie grande al personale della cucina", racconta Fabiola Barsottelli, la presidente, per tutti Faby.

L’associazione è formata da mamme, nonne, donne impegnate che hanno deciso di essere impegnate nel sociale e che hanno scelto per l’associazione che richiama la familiarità. Chi volesse iscriversi e prendere la tessera della associazione puà contattare i numeri: 371.3586710 o il numero 338.2846053. Un piccolo gesto che si trasforma grazie alle iniziative che la associazione promuove con finalità sociali in una grande risorsa regalando un sorriso ai bambini che soffrono e un aiuto concreto a famiglie che vivono nelle difficoltà. Le Comari di Montebello fin dall’inizio del loro sodalizio hanno una missione per aiutare le persone con difficoltà economiche e soprattutto i bambini di famiglie che vivono in ristrettezze. Per raccogliere fondi organizzano eventi che hanno il sapore della solidarietà: piccole gocce che formano l’oceano del cuore.

Maria Nudi