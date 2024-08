Colonnine elettriche. Su tutto il territorio

Per la prima volta arrivano le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’amministrazione comunale ha infatti varato l’atto di indirizzo per raggiungere tale obiettivo, dato che la società Consortile Energia Toscana scrl ha indetto una gara europea a procedura aperta preordinata all’affidamento dell’istallazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione pluriennale delle infrastrutture elettriche di ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico e relativo servizio di ricarica. In ballo quindi ci sono risorse per dotare il territorio di almeno una dozzina di colonnine. "Vogliamo approfittare di questa opportunità – racconta il sindaco Lorenzo Alessandrini – e procederemo con ritmi serrati per una mappatura idonea a individuare i punti di installazione in modo da coprire tutto il territorio senza sacrificare parcheggi pubblici e in modo che le colonnine siano agevoli e facilmente raggiungibili. Seravezza è in fase di sviluppo dal punto di vista turistico e dei servizi, e questa novità si inserisce nella logica di una realtà più accogliente anche alla luce dell’incremento dei mezzi elettrici e della necessità di garantire risposte sul proprio territorio". Secondo le indicazioni di gara l’impresa si assume il finanziamento di tutti gli oneri relativi ai servizi tecnici, compresi quelli inerenti alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo completi di ogni dettaglio oltre alle forniture di energia elettrica specifiche delle infrastrutture di ricarica dei veicoli; la controprestazione, a titolo di compenso, sarà nella riscossione dei proventi per la gestione delle infrastrutture di ricarica a compensazione dell’investimento.

Fra.Na.