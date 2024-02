Colloqui al Royal. Vigilantes in estate

COLLOQUI IN HOTEL

Hotel Royal a Viareggio mercoledì 7 dalle 9.30 alle 12 svolge colloqui per le posizioni di cameriere di sala e responsabile di bar piscina per la stagione estiva 2024. Presentarsi all’ingresso con curriculum.

RECRUITING DAY AL MERCATO CENTRALE FIRENZE

Mercato Centrale Firenze, ideale piazza delle bontà al primo piano dello storico Mercato di San Lorenzo, organizza un recruiting day per la ricerca e selezione di nuove figure professionali da inserire nel proprio staff all’interno della struttura, che dal 2014 è il punto di riferimento in città per chi ama, vive e sceglie il cibo.

L’appuntamento è giovedì 8 febbraio dalle 10:00 alle 13 e dalle 14 alle 18 alla Terrazza Enoteca presso il Mercato Centrale Firenze. Per candidarsi non è richiesta alcuna prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi in struttura con una copia cartacea del CV e sostenere il colloquio al momento, seguendo l’ordine d’arrivo alle diverse postazioni allestite per ogni figura professionale. In totale sono 46 le posizioni aperte per camerieri (10), baristi (5), addetti alla birreria (5), pizzaioli (3) e aiuto pizzaioli (3), cuochi (5) e aiuto cuochi (3), lavapiatti (3), addetti al banco/cassa e vendita (3), alle pulizie (3), alla logistica e alla sicurezza (3) Per maggiori informazioni si può scrivere a [email protected].

3 VIGILANTES

Corpo vigili giurati ricerca 3 guardie da inserire n organico di Lucca per zona Versiloia. Cittadinanza italiana o comunitaria, assunzione full timje a tempo determinato dal 1° giugno al 31 ottobre. Cv: [email protected]