Col Varignano altalena di gol. Ma SoVeCo/Per Ale è in semifinale

VIAREGGIO

Incredibile, forse non c’è aggettivo più calzante per descrivere meglio il remake della finale 2023. Stavolta a festeggiare, conquistando l’accesso alle semifinali, è la So.Ve.Co/Per Ale che festeggia dopo un 7-6 al Varignano che sa di un calcio d’altri tempi. "Siamo felici per la qualificazione – premette Andrea Bonuccelli della So.Ve.Co/Per Ale –, ma onestamente vorrei sottolineare lo spirito di appartenenza al torneo dimostrato da entrambe le squadre. Noi abbiamo giocato con due ragazzi infortunati in campo e la stessa cosa ha fatto il Varignano. È stata una partita a rischio rinvio, se non addirittura cancellazione, sino all’ultimo ma alla fine siamo riusciti a scendere ugualmente in campo". Concetto ribadito da Massimiliano Crivello del Varignano: "Usciamo a testa alta, perché non eravamo nelle condizioni di giocare. Non è stato semplice, ma alla fine ci siamo riusciti ed è venuta fuori la partita più incredibile di queste 13 edizioni". Proprio per la difficoltà per trovare ‘la quadra’, a fine partita c’è stata la dura presa di posizione di Tiziano Brunelli, ideatore ed anima del Torneo: "Si è evitato che la partita non venisse disputata, uno smacco per tutto ciò che questo torneo rappresenta, ma sono stanco e frustrato per il ripetersi di certe situazioni. Sono persuaso a pensare che questa sia l’ultima edizione".

Sergio Iacopetti