Coinvolti più uffici. Nasce una task force per incassare i crediti

Una task force per riscuotere i debiti: il Comune dà vita ad un gruppo speciale per incassare le tasse non riscosse. Fine anno e tanti conti: come per le famiglie è tempo di bilanci e progetti futuri di risparmio e spese, che spesso segnano in rosso quaderni e pc, così dal palazzo si cerca di racimolare il gruzzolo dovuto da vecchie e nuove sanzioni e crediti non incassati per far fronte ad investimenti e costi. L’antivigilia di Natale la giunta ha messo insieme dunque un bel gruppo intersettoriale di dipendenti qualificati, capitanato dalla segretaria generale, che dovrà occuparsi di battere cassa ai cittadini: l’ufficio Avvocatura ha bisogno infatti, per recuperare le somme, di altri soggetti che lavorano in settori specifici del Comune dato che le procedure di solito sono lunghe e vengono affidate, per il recupero coattivo, ad enti esterni. Il lavoro intersettoriale tra Ragioneria, Tributi e il resto consentirà di conoscere le situazioni soggettive e di agire più velocemente. Il gruppo di ‘esattori’ sarà controllato dal sindaco Marcello Pierucci e dalla giunta ed è formato dalla dottoressa Daniela Di Pietro, segretaria generale, dal dottor Alessandro Nieri, dirigente della Ragioneria, dalla dottoressa Brunella Del Dotto, responsabile dell’ufficio Tributi, dalla collega Elena Dalle Luche, istruttore direttivo del medesimo ufficio e dalle avvocate Maria Grazia Zicari e Monnalisa Terziani. La segretaria generale potrà avvalersi anche di altre figure interne all’organizzazione.

Isabella Piaceri