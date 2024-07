Codecasa dà vita ad un nuova eleganza. Varata “Gioia“, tra comfort e velocità

È la sesta unità, m.y. Gioia Codecasa 43, di una serie che ha riscosso e ottenuto un grande successo, quella che è stata varata nel cantiere navale viareggino, alla presenza dell’equipaggio e del presidente di Confindustria Nautica. Uno yacht, progettato dal team tecnico di Codecasa, di 43 metri di lunghezza con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, dall’aspetto elegante e raffinato. Gli arredi, firmati Cor D. Rover Design, sono articolati in due spaziosi saloni, quattro ampie cabine ospiti, una Suite Armatore, collocata a prua del ponte coperta, oltre ad attrezzate zone di servizio e confortevoli spazi esterni distribuiti su tre ponti e alla zona relax con Jacuzzi sul Sun Deck. Uno yacht che unisce eleganza a velocità, con l’equipaggio di due motori caterpillar C12 che può raggiungere la velocità di 16 nodi a dislocamento leggero con un’autonomia di 4 mila miglia nautiche ad 11 nodi di velocità di crociera. Il m.y. Gioia assicura una navigazione confortevole e sicura in ogni condizione meteo marina e la massima vivibilità e privacy in tutti gli ambienti.