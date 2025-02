Classifica combinata sul triennio. Promozioni e retrocessioni. Ecco che cosa accadrà nel 2026

Capitolo promozioni e retrocessioni: dov’eravamo rimasti? Partiamo da un breve recap delle regole. I passaggi di categoria avvengono alla fine del triennio di riferimento: nel nostro caso, 2024-26. Quindi, anche quest’anno non salirà e scenderà nessuno, ma i punteggi ottenuti serviranno comunque per determinare le promozioni e le retrocessioni che scatteranno al termine della prossima edizione.

L’attribuzione dei punteggi tutto sommato è semplice: a ogni carrista o mascheratista, al termine della manifestazione, vengono assegnati dei punti che corrispondono al piazzamento in classifica. Un esempio? Allegrucci, vincitore del 2024 in Prima Categoria – pardon, tra i cari grandi – è logicamente arrivato primo, e dunque gli è stato attribuito un punto. Avanzini, per fare un altro esempio, è arrivato settimo, e dunque parte da quota 7. Ne deriva, dunque, che contrariamente al comune sentire – si pensi solo alle classifiche sportive – non è chi ha più punti ad essere meglio piazzato, ma chi ne ha meno. Ed è l’unica cosa controintuitiva di un meccanismo che, a tutti gli effetti, è agile da maneggiare.

Alla fine di quest’anno, quindi, i punti ottenuti saranno sommati a quelli presi nel 2024. E dalla griglia di partenza così ottenuta si potranno iniziare a fare i conti per le promozioni e retrocessioni del 2026. Che saranno così articolate: dalla Prima Categoria scenderà un carrista, e uno salirà dalla Seconda; dalle Mascherate in Gruppo saliranno due artisti in Seconda Categoria, a fronte di una sola retrocessione (per riportare a 5 il numero dei carri piccoli), e ugualmente dalle Mascherate in gruppo scenderà un artista a fronte di due promozione dalle Maschere isolate.

Ecco le classifiche di partenza alla soglia del secondo anno. Prima Categoria: Allegrucci 1, Breschi 2, Cinquini 3, Lebrigre-Roger 4, Lombardi 5, Bertozzi 6, Avanzini 7, Vannucci 8, Bonetti 9. Seconda Categoria: Raciti 1, Borri 2, Galli 3, Tomei-Croci 4. Mascherate in Gruppo: Bianchi 1, Etna-Lamanuzzi 2, Ceragioli 3, Fornaciari-De Leo 4, Marsili 5, Francesconi 6, Di Giusto 7, Ghiselli 8. Maschere Isolate: Ciaramitaro 1, Paoli 2, Vanni 3, Spinetti 4, Francesconi 5, Culli 6, Morvillo 7, Mattiello 8.

DanMan